Информация о якобы ранении армянского военнослужащего в результате обстрела азербайджанской армии не соответствует действительности – минобороны

БАКУ /Trend/ - Информация о якобы ранении армянского военнослужащего в результате обстрела азербайджанской армии не соответствует действительности, сообщили во вторник в минобороны Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Информация, распространенная армянскими СМИ о том, что 28 сентября подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении подразделений армянских вооруженных сил и в результате был ранен военнослужащий противоположной стороны, не соответствует действительности.

Отметим, что сегодня в армянских СМИ была распространена информация о том, что якобы азербайджанская армия открыла огонь в направлении Армении и в результате ранения получил армянский военнослужащий.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)