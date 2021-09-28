Информация о якобы ранении армянского военнослужащего в результате обстрела азербайджанской армии не соответствует действительности – минобороны

Политика 28 сентября 2021 17:15 (UTC+04:00)
Информация о якобы ранении армянского военнослужащего в результате обстрела азербайджанской армии не соответствует действительности – минобороны

БАКУ /Trend/ - Информация о якобы ранении армянского военнослужащего в результате обстрела азербайджанской армии не соответствует действительности, сообщили во вторник в минобороны Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Информация, распространенная армянскими СМИ о том, что 28 сентября подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении подразделений армянских вооруженных сил и в результате был ранен военнослужащий противоположной стороны, не соответствует действительности.

Отметим, что сегодня в армянских СМИ была распространена информация о том, что якобы азербайджанская армия открыла огонь в направлении Армении и в результате ранения получил армянский военнослужащий.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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