Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии Саломе Зурабишвили

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября выразил соболезнования Президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Уважаемая госпожа Президент,

Крайне опечален известием о гибели и ранении людей в результате обрушения жилого здания в городе Батуми.

В связи с этой трагедией лично от себя и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю исцеления раненым».