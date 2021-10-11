МИД Ирана не прекращает клеветническую кампанию против Азербайджана – Лейла Абдуллаева (версия 3)

Политика 11 октября 2021 13:58 (UTC+04:00)

(первая версия в 12:55)

БАКУ /Trend/ - МИД Ирана не прекращает проводить клеветническую кампанию против Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана ливанскому телеканалу "Аль-Манар".

"К сожалению, МИД Ирана не прекращает проводить клеветническую кампанию против Азербайджана. Мы решительно отвергаем подобные обвинения. Во время 44-дневной войны Азербайджан заявлял и сейчас еще раз подчеркивает, что на территории страны не было и нет террористов, как это утверждается. На территории Азербайджана как страны, которая пострадала от террора, никогда не было места террористам".

Абдуллаева подчеркнула, что Азербайджан освободил свои земли ценой крови и жизни шехидов. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан со 100-тысячной армией не нуждается в наемниках: «Удивляет то, что во время войны иранская сторона не выдвигала таких обвинений. После войны (до прихода к власти в стране нового правительства) не было вопроса, который мог бы вызвать беспокойство. Антиазербайджанская кампания не принесет пользы Ирану. Известно, что причинами этих необоснованных обвинений являются пресечение незаконного въезда иранских фур на территорию Азербайджана и освобождение азербайджанских территорий. Советуем тем, кто хочет найти террористов, пусть они лучше посмотрят вокруг себя. Напоминаем, что еще в октябре прошлого года МИД Азербайджана предоставил аккредитованному в стране дипкорпусу, в том числе посольству Ирана, информацию, опирающуюся на конкретные факты об участии армянских наемников в боевых действиях на оккупированных территориях Азербайджана".

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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