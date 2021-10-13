Президент Ильхам Алиев: Наш план заключается в скорейшем возвращении бывших вынужденных переселенцев в свои родные дома

БАКУ /Trend/ - Наш план заключается в скорейшем возвращении бывших вынужденных переселенцев в свои родные дома.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 7 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.