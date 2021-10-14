В Минске прошла встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках участия в заседании Совета глав МИД стран СНГ в Минске.

Как сообщили Trend в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана, стороны на встрече обсудили ряд вопросов повестки азербайджано-российского сотрудничества, в том числе мероприятия, которые состоятся в будущем году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Министры также обменялись мнениями по вопросу полной реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и региональным вопросам.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)