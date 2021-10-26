Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 25 октября в 14:10)

БАКУ /Trend/ - 25 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района.

Как сообщает Trend, приветствуя представителей общественности района, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Здравствуйте, рад вас видеть.

Жители: Здравствуйте.

Мехрибан ханым Алиева: Здравствуйте, рада видеть вас.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня я пригласил жителей Губадлинского района в Губадлы. Добро пожаловать в Губадлы. Сегодня знаменательный и исторический день в истории Губадлинского района. Ровно год назад победоносная Азербайджанская армия освободила Губадлы от армянской оккупации, и отныне 25 октября всегда будет отмечаться в нашей истории как день Победы. Хочу сердечно поздравить вас и всех губадлинцев, весь азербайджанский народ по этому случаю.

25 октября заняло важное место в ходе войны, потому что после освобождения Губадлы наш путь в лачинском направлении открылся, и спустя несколько дней мы также освободили села, расположенные в южной части Лачина. Таким образом, мы взяли под контроль Лачинский коридор, и исход войны уже был предрешен. Правда, ожесточенные бои за Шушу были еще впереди, готовились оперативные планы по освобождению других населенных пунктов, но и весь мир, и враг уже увидели, что перед нами не может устоять ни одна сила. После Губадлы мы с честью продолжили победоносное шествие, победоносную миссию и 8 ноября подняли в Шуше государственный флаг.

Освобождение каждого населенного пункта является историческим событием. С первого и до последнего дня войны Вооруженные силы Азербайджана шли только вперед. Освобождение в первый день 4 сел подарило огромную радость азербайджанскому народу. После долгих лет все мы пережили эту радость Победы. В то время, конечно, никто не мог предсказать, сколько времени продлится война. Даже после освобождения Шуши от оккупации 8 ноября лично я не мог сказать, сколько времени продлится война, потому что в наши планы входило освобождение всех находившихся под оккупацией земель. Но мы не знали, когда враг сдастся. Хотя во время войны в своих выступлениях, обращениях к народу и интервью иностранным журналистам я неоднократно говорил, что если враг назовет нам дату вывода войск с наших земель, то мы готовы остановить войну. И мы сдержали свое слово. Как вам известно, 9 ноября армянская сторона уже признала свое поражение, смирилась с ним и в ночь с 9 на 10 ноября подписала акт о капитуляции. А мы отмечаем День Победы именно 8 ноября, потому что 8 ноября армянская армия уже сдалась.

Говоря сегодня об этой славной Победе, мы, в первую очередь, должны отдать дань памяти наших дорогих шехидов. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Шехиды вечно будут жить в наших сердцах. Азербайджанский народ, нынешнее и грядущие поколения всегда будут гордиться нашими шехидами. Одним из них является наш дорогой Шукюр Гамидов. Житель Губадлинского района проявил большое мужество и героически погиб в боях за родной район. Шукюр Гамидов был одним из самых талантливых и смелых наших военнослужащих. В апрельских боях он проявил большой героизм. Именно за этот героизм я присвоил ему звание Национального героя и сам лично вручил ему эту награду. После этого в ходе одной из встреч с вынужденными переселенцами я познакомился с его отцом – Нариман киши и не знал, что это отец Шукюра. На открытии одного из городков для переселенцев он сказал мне, а я передал свои приветствия. На днях, несколько дней назад была годовщина гибели Шукюра. Когда мы услышали, что Шукюр погиб, это отозвалось болью в наших сердцах. Гибель Шукюра невосполнимая утрата, для его семьи, его близких, отца, для всех нас. Поэтому сегодня в первую годовщину освобождения Губадлы хочу особо почтить светлую память Шукюра. Он является примером для всех наших военнослужащих, молодого поколения, он отдал жизнь за родной край и возвысился на вершину шехидства. Память наших шехидов увековечивается и будет увековечена.

После завершения восстановительных работ во всех наших освобожденных городах и селах улицы будут названы именами наших шехидов, их имена будут присвоены школам. Этот процесс уже начался. По завершении всех восстановительных работ в различных регионах нашей страны, в том числе в этом, Карабахско-Зангезурском регионе, после того, как будут проложены улицы, построены школы, будет и это. Но еще многое предстоит сделать. Многие из вас впервые приехали в Губадлы после Победы и видите, что враг все разрушил. Город Губадлы, можно сказать, разрушен до основания, нет ни одного уцелевшего здания. Просто армянские военнослужащие использовали несколько зданий в своих целях, да и те находились в ужасном состоянии. Приехав сюда в декабре прошлого года, я увидел, что они тоже находятся в ужасном состоянии. Поэтому мы заново отстроим все села Губадлинского района, а также город Губадлы. Готовится Генеральный план города Губадлы, наверное, в ближайшие месяцы он будет представлен, в том числе и губадлинской общественности. Конечно, этот Генеральный план будет соответствовать самым современным нормам, в его архитектуре будут учтены также природа и историческое прошлое Губадлы. Но в то же время сегодня уже ведется практическая работа, связанная с будущим развитием Губадлинского района. Сегодня мы отметили открытие новой подстанции, которая является седьмой на освобожденных землях. Этот инфраструктурный проект учитывает динамику развития Губадлы до 2050 года.

Как мне сообщили, в советское время общее потребление в Губадлинском районе составляло 12 мегаватт. Эта подстанция рассчитана на 40 мегаватт, а при необходимости ее мощность может быть увеличена вдвое. То есть, таким мы видим будущее развитие Губадлы. В советское время, до оккупации население Губадлинского района составляло около 28 тысяч человек, сейчас, как мне сообщили, оно достигло 40 тысяч.

Все села разрушены, город разрушен, не осталось ни одного целого села. Поэтому для размещения здесь губадлинцев, конечно, будет проделана очень большая работа. Инфраструктурные работы здесь находятся на первом месте. По дороге сюда вы видели, что прокладывается очень широкая, четырехполосная дорога. Такой широкой дороги никогда не было. Из Зангилана в Губадлы и Лачин вела узкая дорога. Сегодня мы строим из Зангилана в Губадлы и Лачин четырехполосную дорогу, чтобы люди могли с комфортом пользоваться ею, а также для того, чтобы можно было вовремя и без потерь поставлять на рынки производимую здесь продукцию.

В следующем году будет сдан в эксплуатацию Зангиланский аэропорт. Зангилан, Губадлы – это фактически одна зона, и расстояние не очень большое. Так что и губадлинцы будут пользоваться им. Конечно, план экономического развития Губадлинского района должен быть подготовлен отдельно, потому что инфраструктурные проекты утверждены. В генеральном плане будут охвачены все вопросы, связанные с социальной инфраструктурой, – школы, больницы и другие социальные объекты, жилые здания. В городе Губадлы будут построены жилые здания.

В советское время было больше индивидуальных домов и несколько пятиэтажных зданий. Остались развалины некоторых из них. Но Губадлы должен развиваться как город. Конечно, при проведении правильного планирования здесь будут созданы все условия для комфортной жизни людей. Что касается экономического развития, то, конечно, общественность района должна принять в этом самое активное участие – и в восстановительных работах, и в разработке правильной концепции развития Губадлы. Потому что район обладает большим потенциалом, богатой природой, природными ресурсами. Через территорию Губадлинского района протекают две крупные реки: Базарчай протекает прямо посередине города, река Хакари является большим достоянием не только Губадлы, но и всего Азербайджана. Мы были лишены этих рек. Были лишены и Хакари, и Базарчая, и Беситчая, и Тертерчая. Армяне лишили нас. Это большое достояние, причем в нынешних условиях, когда водные ресурсы признаются в мире основным, то есть основным для жизни ресурсом в будущем. Поэтому необходимо провести правильное планирование - экономическое развитие, какие отрасли будут развиваться. Конечно, мы привлечем сюда местных, иностранных инвесторов. То есть, у нас большие планы, есть концептуальный подход. Но отныне необходимо проводить точное планирование, и уверен, что жители Губадлы примут в этом активное участие.

Я пригласил вас сегодня для того, чтобы мы вместе отметили этот исторический день. Этот день действительно навечно останется в истории Азербайджана. 25 октября – день Победы, день освобождения Губадлы. Спустя 27 лет мы положили конец оккупации, изгнали врага с нашей земли. Победоносная Азербайджанская армия с честью выполнила свою славную миссию. Вторая Карабахская война продемонстрировала нашу силу и национальный дух. Показала, что мы никогда и не думали мириться с той ситуацией. Если губадлинцы, как и другие бывшие переселенцы, ежегодно с болью в сердце собирались в день оккупации, то отныне эта дата полностью стерта. Все мы будем праздновать только 25 октября. Еще раз поздравляю вас.

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал: Здравствуйте, господин Президент, уважаемая Мехрибан ханым. Для нас большая честь, большая радость находиться сегодня вместе с вами на губадлинской земле. Это большой исторический день для нас. Вы вернули эти земли их истинным хозяевам. Вы вернули Губадлы губадлинцам. И сегодня, пригласив губадлинцев в Губадлы, Вы претворили в жизнь нашу давнюю и самую большую мечту. Господин Президент, от имени наших семей и всех губадлинцев выражаю Вам глубокую признательность за то, что подарили нам эти дни.

Уважаемый Президент, в результате царивших в Азербайджане в начале 1992 года безвластия, отсутствия госуправления и предательства мы пережили страшные бедствия. Мы испытали много бед. Мы пережили огромную человеческую трагедию, столкнулись с угрозой потери Азербайджана. Именно под руководством великого лидера Гейдара Алиева мы спасли Азербайджан. Благодаря его личной смелости и гению мы спаслись от угрозы потери Родины. Он заложил здоровую, прочную основу, и сегодняшнее сильное Азербайджанское государство под Вашим руководством зиждется именно на этой основе.

Господин Президент, Вы и уважаемая Мехрибан ханым сделали все для того, чтобы смягчить горе и страдания людей, оказавшихся вдалеке от родных очагов. Вы ликвидировали палаточные городки, построили для них дома, дали высшее образование их детям, Вы отмечали с нами Ваши дни рождения. Но наряду со всем этим Вы дали нам самое ценное - веру и надежду. На этой вере и надежде выросло новое поколение, которое по одному приказу победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня разгромило врага. Ровно год назад мы гнали врага с этих земель. Господин Президент, хотя мы называем это 44-дневной войной, Вы сражались 17 лет. Уже год как закончилась война, а Вы все еще сражаетесь. Мне бы этого не хотелось, но события показывают, что нам под Вашим руководством еще долго придется сражаться. Вы - символ Победы, уверен, что мы одержим еще много побед.

Господин Президент, как экономист, не могу не отметить еще один вопрос. Одним из самых больших успехов, достигнутых нами под Вашим руководством, является наша экономическая независимость. Именно данные Вами поручения, проводимые экономические реформы, гигантские, крупные экономические проекты создали для нас большие экономические возможности. Благодаря этим возможностям Вы, с одной стороны, проделали огромную работу, связанную с социальной жизнью народа. С другой стороны, мы создали армию, приобрели вооружение, сражались, победили. Мы сохранили эту победу и сегодня по пути сюда увидели, что идет большая созидательная работа. Поэтому уверены, что эти экономические возможности будут расти и дальше. Под Вашим руководством мы добьемся еще многих успехов. Иншаллах, пусть будет отстроен Губадлы, пусть у всех нас здесь будут дома. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Что касается экономического развития Губадлы и других освобожденных районов, хочу еще раз сказать, что у нас должны быть очень четкие планы. Мы накопили прекрасный опыт, успешно реализуются государственные программы социально-экономического развития регионов. Уже реализовано несколько программ и, используя данный опыт, конечно, необходимо провести в этом регионе правильное планирование. Еще раз хочу сказать, что уже есть первые предложения, связанные с инфраструктурными проектами, строительством домов, восстановлением сел. Главное, чтобы люди, которые возвратятся сюда, жили хорошо, то есть, чтобы их благосостояние было высоким. Для этого, конечно, будут созданы условия, но необходимо правильно определить отрасли, в которых они будут заняты. Шаги, которые будут предприняты для достижения этих целей, должны быть четко выверенными. Правительству дано поручение, работают различные министерства, уверен, что Милли Меджлис также внесет вклад в эту работу. На таких благодатных землях люди должны жить только в достатке.

Еще раз должен сказать, что, как вам известно, я часто посещаю освобожденные регионы и вижу некоторые места, где проживали армяне. Могу сказать, что там нет ни одного нового здания. Сегодня человек, который едет из Баку в Губадлы, Агдам, Физули, в любом направлении, видит вдоль дороги новые дома. Проезжая мимо сел, мы видим дома, построенные десять, двадцать лет назад, то есть, многие дома были построены в период независимости. В то время на территориях, находившихся под оккупацией, не было построено ни одного здания, ни одного. В Губадлы они якобы хотели провести заселение. В поселке Ханлыг один из армянских фондов построил дома. Смотришь на эти дома и видишь, что в них нет никаких условий. Сегодня мы там немного поправили, там размещены наши военные. То есть, они относились к этим землям как к чужим. Просто эксплуатируя эти земли, вырубая деревья, грабя наши природные ресурсы, отравляя наши реки, демонстрировали свою презренную сущность. Но сегодня весь мир видит это, весь мир, потому что скрыть это невозможно. Каждый приехавший человек видит эти руины, эти доказательства армянского фашизма. Но мы – народ-созидатель, и мы заново отстроим Губадлы.

Отец Национального героя шехида Шукюра Гамидова - Нариман Гамидов сказал: Господин Президент, чувствую себя счастливым оттого, что лично встречаюсь с Вами уже во второй раз. Я благодарю Аллаха за то, что он подарил Вас Азербайджану. Подарил Азербайджану такого полководца, такую всестороннюю личность, как Вы. Наш народ сплотился вокруг государства в единый кулак и сказал свое слово. Все эти события произошли под Вашим руководством, это знают все. Вы - незаменимый полководец, обладающий стальной волей и широкой душой. Пройденный Вами путь, одержанная Победа подтверждают мои слова. Уже давно ношу в своем сердце мысль, которую должен высказать. Прошу весь наш благодарный народ подтвердить и приветствовать мою мысль. Прошу наш законодательный орган – Милли Меджлис присвоить победоносному главнокомандующему, нашему Президенту господину Ильхаму Алиеву звание "Вечный Президент Азербайджана". Прошу и народ, и Милли Меджлис принять это.

Президент Ильхам Алиев: Я воспользуюсь своим правом вето, у меня есть такое право. Большое спасибо, благодарю, спасибо. Я признателен за эти искренние слова. Но для меня самая большая награда – это то, что вы находитесь здесь, радость и гордость в глазах бывших переселенцев. Вот самая большая награда для меня. Я говорил, что неоднократно встречался с вынужденными переселенцами. Представьте себе, было построено более 100 поселков, то есть, не домов, а поселков для вынужденных переселенцев. Я участвовал в открытии каждого из них, каждого. Во время встреч с переселенцами – я уже говорил об этом, еще раз хочу сказать, - видел, что надежды тают, иссякают. И это естественно, ведь прошло уже почти 30 лет, а вопрос не решается. Уже всем было понятно, что Армения не желает решать этот вопрос путем переговоров. Это причиняло мне боль, удручало. Эти встречи усиливали во мне убежденность в том, что мы должны любой ценой вернуться на наши земли. Больше нет этих взглядов, печальных мгновений, эти воспоминания остались позади. Бывшие вынужденные переселенцы живут уже с надеждой и гордостью. Вот самая большая награда для меня, и отныне важнейшая задача – реконструировать, восстановить эти земли.

Война закончилась. Правда, нас все еще вынуждают сражаться, и мы готовы. В любой форме, как говорится, на любой площадке – и на политической арене, и на поле боя. Мы уже показали, что ни перед кем не склоним голову. Но, наряду с этим, нас ожидает большая созидательная работа. Она должна проводиться на уровне, отвечающем Победе, одержанной в войне. Вообще, после этой исторической Победы обновление, модернизация нашей страны, проводимые реформы, борьба с негативными явлениями, конечно, должны перейти в совершенно новую плоскость. Потому что эта Победа показала всему миру, что мы - великий народ. В то же время она в хорошем смысле вынуждает нас идти вперед только по правильному пути. Мы пройдем этот путь вместе с вами, вместе со всей азербайджанской общественностью. В каком статусе я пойду по этой дороге, - второй вопрос. Главное, что я до конца жизни буду идти этой дорогой, иншаллах, вместе с вами.

Жители: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Вы говорите, что мы встречаемся во второй раз. Мы встречаемся в третий раз. В то время я пригласил вас и на открытие Парка военных трофеев.

Нариман Гамидов: Да, помню. Третий раз. Большое спасибо. Мы гордимся Вами, жизнь доказала это.

Заведующий кафедрой Бакинского государственного университета, профессор Аббас Аббасов: Вся Ваша деятельность налицо – и на поле боя, и в дипломатии, и в политике. Вы добились успеха всюду. Всевышний послал Вас этому народу как божественный дар.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Заслуженный учитель Шамама Гасанова: Дорогой наш всеми любимый Президент. Сегодня мы испытываем чувство безграничной гордости оттого, что находимся на земле, оставшейся нам от предков. Передаю Вам признательность губадлинцев за то, что Вы подарили нам это чувство гордости, эту радость. Сегодня я очень счастлива оттого, что удостоилась чести передать Вам приветствия губадлинцев. Господин Президент, все мы, губадлинцы, как один, стоим за Вами, находимся рядом с Вами и во всей созидательной работе, как это было в 44-дневной войне. Реализация всех Ваших поручений, распоряжений, положений, вытекающих из Ваших выступлений, является сегодня приоритетным в Губадлы. Сегодня в Губадлы все гордятся этим. Желаю, чтобы и в этой созидательной работе мы всегда были Вашей правой рукой, находились рядом с Вами и Мехрибан ханым. Да ниспошлет Вам Аллах возможности для того, чтобы Вы с помощью Аллаха довели до конца эту созидательную работу, начатое дело. Чтобы Мехрибан ханым всегда находилась рядом с Вами.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Благодарю. Спасибо.

Шамама Гасанова: Поздравляем Вас сегодня, господин Президент, как победоносного Верховного главнокомандующего, победоносного полководца армии-победительницы. Поверьте, Вы воздвигли в сердце каждого человека, каждого губадлинца, в сердце всего нашего народа вечный памятник.

В этот радостный день еще раз поздравляю Вас и Вашу семью. Да ниспошлет нам Аллах возможность встречаться в такие радостные дни, знаменательные дни.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю, большое спасибо. Отныне так и будет. Спасибо.

Заслуженный учитель Адалят Асадов:

(читает стихи)

Сегодня господин Президент пригласил нас, губадлинцев, в Губадлы. Прошу Всевышнего ниспослать нам, губадлинцам, возможность пригласить в гости в Губадлы нашего уважаемого Президента, выдающегося человека, великую личность Ильхама Алиева. Слава Вам, да хранит Вас Аллах!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю. Так и будет. Очень скоро.

Представитель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова: Господин Президент, Вы вернули нас на земли наших предков. Это самое большое счастье для нас. В Ваших выступлениях и в выступлениях Мехрибан ханым на протяжении всех этих 44 дней мы чувствовали, какое большое волнение вы переживаете. Но с первого и до последнего дня мы опирались на Вас, верили Вам. Весь народ сплотился вокруг Вас. А Вы, черпая силы в народе, привели нас к этой Победе. Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, мы тоже всегда стоим за Вами.

Шамама Гасанова: Именно в Вас, господин Президент, черпали силы наши шехиды, которые без страха смотрели смерти в глаза.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, в мире, в истории было много войн. Но не верю, чтобы была такая война, где бы в участвующей в ней армии не было ни одного дезертира.

Шамама Гасанова: Да, да, это благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: Нам хорошо известна история Второй Мировой войны. В то время в советской армии было много дезертиров, предателей. Немецкие фашисты даже создали армию из предателей. У нас же не было ни одного дезертира.

Шамама Гасанова: Благодаря Вам. Веря в Вас, они шли на смерть.

Президент Ильхам Алиев: Шли на смерть, шли на смерть за эту землю. Это и есть величие нашего народа.

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Были сделаны фотографии на память.

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Первая леди Мехрибан Алиева побеседовала с жителями. Жители, вернувшиеся в родные края, выразили признательность за освобождение наших земель от оккупации. Житель Губадлы преподнес Первой леди изготовленный им келагаи.

Губадлинцы особо подчеркнули заслуги Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в пропаганде в мире азербайджанского искусства ковроткачества. Жители высказали предложения о создании на освобожденных от оккупации землях ковроткацких предприятий. Первая леди Мехрибан Алиева отметила, что поддерживает предложения.

Затем отец Национального героя Шукюра Гамидова Нариман Гамидов выразил Первой леди признательность за работу, проводимую во имя Азербайджана, и заботу о гази Отечественной войны.

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После этого Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и представители общественности обошли территорию города Губадлы.

Президент Ильхам Алиев: Где учишься?

Студент: В школе я завоевал первенство по республике. Учусь в Бакинской высшей школе нефти.

Президент Ильхам Алиев: В школе нефти? На каком курсе?

Студент: На первом.

Президент Ильхам Алиев: На первом курсе. Да, очень хорошо.

Студентка: Я тоже учусь в Бакинской высшей школе нефти. Наши студенты передают Вам привет.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, передай и от меня привет студентам. Большое спасибо.

Жительница: Я глубоко тронута. Господин Президент, когда я говорю о войне, мне хочется плакать. Это самая славная страница истории Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев: Да, это так. Согласен, большое спасибо.

Молодой спортсмен: Господин Президент, как юный олимпиец, я тоже выражаю Вам признательность от имени молодых спортсменов.

Президент Ильхам Алиев: Знаю, ты хорошо боролся. Но должен стать таким же чемпионом, как Ниямеддин.

Молодой спортсмен: Спасибо. Иншаллах, даю слово.

Президент Ильхам Алиев: Говорю, что он должен стать таким же чемпионом, как ты. Верно?

Молодой спортсмен: Это наш учитель. Мы всегда брали пример с Ниямеддин муаллима.

Президент Ильхам Алиев: Какого ты года рождения?

Молодой спортсмен: 1996-го.

Президент Ильхам Алиев: 1996-го. Не видел?

Молодой спортсмен: Не видел. Это большая честь.

Президент Ильхам Алиев: Родители жили здесь?

Молодой спортсмен: Да, здесь, в селе Гюрджулю. Находиться здесь вместе с Вами – большая честь.

Ниямеддин Пашаев: Господин Президент, я тоже от своего имени и от имени моей семьи выражаю Вам глубокую признательность.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Ниямеддин Пашаев: Губадлы, в котором я рос до 13 лет.

Президент Ильхам Алиев: Ты жил здесь?

Ниямеддин Пашаев: Да, я родился в селе Муганлы Губадлинского района. Иншаллах, желаю, чтобы, так же, как до сих пор в Азербайджане организовывались крупные спортивные соревнования, так и после восстановления наших оккупированных городов нам посчастливилось проводить такие соревнования, как Европейские игры, Исламские игры, чемпионаты Европы и мира.

Президент Ильхам Алиев: Конечно. Непременно. Здесь обязательно будут построены хорошие спортивные сооружения. И вы будете делиться своим опытом здесь. Обязательно.

Молодой спортсмен: Иншаллах, отныне все наши победы мы будем посвящать Вам.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. У тебя очень сильный потенциал, я наблюдал. Ты бронзовый призер чемпионата мира?

Молодой спортсмен: Да.

Президент Ильхам Алиев: То есть, может стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом.

Молодой спортсмен: Иншаллах. Обещаем доказать в Париже с позволения Аллаха. Большое спасибо.

Врач: Господин Президент, я 15 лет работал здесь детским врачом.

Президент Ильхам Алиев: В районном центре Губадлы?

Врач: В райцентре. Дети, которых мы лечили, благодаря Вам освободили от оккупации наши земли. Смотрим сейчас на эти земли, на все эти дома и не узнаем.

Президент Ильхам Алиев: Все разрушили. А затем разобрали. Раньше, после войны разрушили. Затем разобрали, унесли даже камни, побросали там и тут. Все будет отстроено заново. Дано указание. Готовится генеральный план. В течение 2-3 месяцев, наверное, будет готов. После этого ознакомится и общественность. Посмотрите, вы тоже выскажете свои предложения. Конечно, планируется более крупный город. Первый такой вариант мне сейчас был доложен. Возможно, с населением 10-15 тысяч, потому что до оккупации в районном центре жили 5 тысяч человек.

Конечно, обязательно будут восстановлены и села, иншаллах. Сейчас строится основная дорога, еще одна дорога прокладывается в Эйвазлы. Вы, наверное, слышали?

Жители: Да, самая стратегическая дорога.

Президент Ильхам Алиев: Да, да. Та самая дорога Горис-Гафан, которая сейчас проходит через нашу территорию.

Житель: Господин Президент, как Верховный главнокомандующий Вы знаете эти села лучше нас.

Президент Ильхам Алиев: Я знаю их наизусть, потому что во время войны давались все эти указания, какое село, когда и как нужно взять.

Житель: Каждый день народ ждал от Вас вестей. Мы уже привыкли.

Президент Ильхам Алиев: Порой, когда случался перерыв в один-два дня, беспокоились, думали, что случилось?

Житель: В Горисском районе было четыре азербайджанских села – Шурнуху, Агбулаг, Чайземи и Гурдгалаг. Отсюда была видна гора Кяпаз. За горой Кяпаз армяне назвали Агбанны. Все это были азербайджанские села. Остались древние кладбища, места. Наше село Сейтас трижды было разрушено, трижды сожжено за один сезон. В январе 1990 года был сожжен дом моего отца.

Житель: Господин Президент, справа находился мемориал Великой Отечественной войны, памятник "Мать". Там были написаны все имена.

Президент Ильхам Алиев: И его снесли.

Житель: Там наверху был нагорный павильон района. Они разобрали и унесли даже ступени.

Другой житель: Господин Президент, помню, если не ошибаюсь, в 1997 году великий лидер посетил Академический театр оперы и балета - спектакль "Аршин мал алан". Проходил форум педиатров, он был со своим гостем и другом, братом Ихсаном Дограмаджи.

Я прошел за кулисы, в то время я играл роль Вели. Меня сравнивали с нашим выдающимся мастером Лютфали Абдуллаевым. Пришел за кулисы, поделился с нами впечатлениями. Остался очень доволен.

Президент Ильхам Алиев: Да, он часто посещал спектакли.

Житель: Да упокоит Аллах его душу. Он многое сделал для деятелей искусства, актеров, и Вы продолжаете это. Все это в нашем сердце, все мы признательны Вам.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Житель: Господин Президент, хочу сказать еще вот о чем. Эта река протекала отсюда. Армяне хотели построить здесь бульвар. Сделали насыпь, но не достроили. Мы пришли, пришла наша армия.

Президент Ильхам Алиев: Это место расширили они?

Житель: Да, хотели расширить, чтобы немного проложить в ту сторону и сказать, что это бульвар, как Баку. Но их планам не суждено было сбыться.

Президент Ильхам Алиев: Да, мы сделаем это. Здесь вдоль реки обязательно должны быть такие места для прогулок.

Житель: Было бы замечательно. Так было узко.

Президент Ильхам Алиев: Они расширили. Но здесь ничего не сделали.

Житель: Нет, они такие. Только тем и занимались, что сносили и разрушали. Потому, что не надеялись ни на что.

Президент Ильхам Алиев: Да, конечно. Знали, что мы вернемся. Вырубили большую часть деревьев в Беситчайском заповеднике, остались одни пни, и те сожгли. Во время предыдущего посещения Зангилана мы побывали в Беситчае. Все разрушено, вырублено, невиданный вандализм.

Город Кяльбаджар полностью разрушен. Хотя в некоторых местах там жили. Там тоже все разрушено до основания. Ничего, все отстроим заново, станет еще красивее. Во время встреч с бывшими переселенцами на открытиях этих поселков я всегда говорил: Это – ваше временное место жительства. После освобождения земель мы построим еще более красивые дома, здания. Теперь этот день приближается.

Жители: Большое спасибо.

Герой Отечественной войны: Как солдат запаса, я принимал участие во многих мероприятиях. Там я отмечал, что выражаю господину Верховному главнокомандующему глубокую признательность за то, что в мои 19 лет присвоил мне звание Героя Отечественной войны. Слава Аллаху, сегодня мы находимся вместе с Вами на родной земле. Я признателен Вам за то, что присвоили мне и моим боевым товарищам высокие почетные звания. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, я благодарю тебя и в твоем лице всех наших отважных сынов. Они проявили героизм и изгнали врага с наших земель. Благодаря таким героям мы сегодня находимся здесь.

Герой Отечественной войны: Мы всегда готовы выполнить любой Ваш приказ.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. За какие города эти медали?

Герой Отечественной войны: Джебраил, Физули.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Спасибо.