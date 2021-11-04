В Азербайджане уделяется большое внимание развитию регионов - Анализ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 1 ноября посетили Исмаиллинский и Шамахинский районы. В рамках поездки состоялось открытие ряда объектов в Исмаиллы и Шамахы, Президент Ильхам Алиев и Первая леди встретились с представителями общественности районов. Стремительное развитие регионов - один из первых вопросов в планах руководства страны.

Депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова сказала Trend, что поездка главы государства в эти районы, участие в открытии ряда социальных объектов во время поездки, встреча с представителями общественности показывает, что Президент Ильхам Алиев держит под личным контролем вопросы развития всех регионов страны, дает последовательные поручения по осуществлению широких восстановительных и созидательных работ.

Депутат отметила, что Президент Ильхам Алиев постоянно уделяет большое внимание развитию регионов: "Указом Президента Ильхама Алиева с 2004 года реализуются государственные программы по социально-экономическому развитию регионов, которые улучшили жизненные условия людей, повысили экономический потенциал страны: "Эта модель экономического развития, выбранная Президентом Азербайджана, оказалась самой эффективной и удачной. Экономическое развитие обеспечивается во всех регионах Азербайджана, любой инфраструктурный или социальный проект не откладывается, а последовательно осуществляется".

Депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев сказал Trend , что все регионы находятся в центре внимания государства: "Развиваются все города и районы, ни один регион не остается без внимания. Поездки главы государства в регионы, в частности, последний визит в Шамахы, дает основание говорить, что везде идут работы по благоустройству и созиданию, государство делает все для того, чтобы улучшить социальное положение населения, чтобы открывались новые рабочие места. Это стратегия. Во всех своих выступлениях Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркивает, что для нас дорог каждый регион и уголок Азербайджана. Работы по созиданию осуществляются ускоренными темпами. Правда, многие согласятся, что сегодня в приоритете восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, но тем не менее без внимания не остаются и другие регионы".

Депутат подчеркнул, что идея азербайджанства, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, экономическая стратегия страны и целенаправленная политика успешно продолжаются Президентом Ильхамом Алиевым: "Именно такой Азербайджан хотел увидеть общенациональный лидер Гейдар Алиев. Благодаря победоносному Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии мы освободили свои исторические земли от оккупации. Сегодня мы собираемся отмечать праздник Победы. Это действительно знаменательное событие".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)