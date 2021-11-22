Джейхун Байрамов встретился с Чжон Су Паком (ФОТО)

БАКУ / Trend / - 22 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем в статусе министра Комитета северного экономического сотрудничества при Президенте Республики Корея Чжон Су Паком.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея.

На встрече стороны обменялись мнениями по развитию сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, транспорта, информационных технологий, альтернативной энергетики, инвестиций, строительства, образования.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Чжон Су Пака о том, что в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность.

Была представлена информация об инфраструктурных проектах, осуществляемых по инициативе и при участии Азербайджана в развитии международных транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг", о широкомасштабных строительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Председатель Комитета Чжон Су Пак с удовлетворением отметил встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой были обсуждены основные приоритетные вопросы дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи стороны также обсудили расширение сотрудничества в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Переводчик: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)