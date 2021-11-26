Президент Ильхам Алиев: Студентам Азербайджана созданы прекрасные условия для обучения в России

БАКУ/Trend/ - Студентам Азербайджана созданы прекрасные условия для обучения в России.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

“Спасибо за оценку нашей деятельности по популяризации и сохранению русского языка в Азербайджане, в том числе и через образовательные процессы. Я также хотел бы поблагодарить за то, что студентам Азербайджана созданы прекрасные условия для обучения в России. Я смотрел перед визитом последние данные, более 15 тысяч азербайджанцев, граждан Азербайджана обучаются в российских вузах, это по существу полноценный один вуз, который получает очень хорошее образование и уже автоматически становится таким мостом между нашими странами.

Очень показательна эта неделя в деле развития наших отношений. На этой неделе я принимал заместителя председателя правительства Российской Федерации, вчера вечером я принимал президента Академии наук. В Баку всю неделю находился Ваш специальный представитель по гуманитарному сотрудничеству с очень важной миссией по налаживанию контактов между интеллектуалами, между деятелями культуры Азербайджана и Армении при активном участии российской стороны. Также в эти дни, на этой неделе проходила большая бизнес-конференция Российского экспортного центра и «Росэксимбанка», более 30 российских компаний участвовали. То есть, вот одна неделя достаточно показательна, чтобы охарактеризовать только часть направлений нашего взаимодействия,” – сказал Президент Ильхам Алиев.