В Азербайджане определен порядок предоставления сертификата COVID-19 (версия 2)

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БАКУ / Trend / - Кабмин Азербайджана утвердил "Порядок признания сертификатов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, о противопоказаниях к вакцинации, с негативным результатом ПЦР-теста и о наличии иммунитета у лиц, вылечившихся от COVID-19", сообщает Trend.

Ковид-сертификат выдается Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и оформляется на основании заявления лица через платформу e-TƏBIB или платформу MyGov (далее - портал). Выдача COVID-сертификата в Азербайджане осуществляется через портал и разрабатывается на основе ряда данных, включенных в портал или автоматически обрабатываемых в отношении заявителя.

Срок действия сертификатов COVID следующий:

По сертификату вакцинации против COVID-19 - бессрочно;

По сертификату, подтверждающему, что лица, инфицированные COVID-19, выздоравливают и приобретают иммунитет в течение 6 месяцев, а при приеме 1 дозы вакцины - в течение 56 дней, по истечении которых инструкция по применению производителя вакцины предусматривает введение 2 доз - бессрочно;

По сертификату, подтверждающему противопоказания к вакцинации – на срок, установленный на основании заключения минздрава Азербайджана путем рассмотрения медсправок, направляемых комиссиями по контролю за процессом вакцинации амбулаторно-поликлинических медучреждений Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями;

По сертификту об отрицательном результате ПЦР-теста - 72 часа (с часа объявления результата);

Срок действия иностранных сертификатов COVID определяется соглашениями, предусмотренными в международной практике в отношении граждан иностранных государств и лиц без гражданства, а в отношении граждан Азербайджанской Республики - в соответствии с настоящим Положением;

В целях признания сертификатов COVID за пределами Азербайджанской Республики и признания иностранных сертификатов в Азербайджанской Республике Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию принимает во внимание условия существующих соглашений в международной практике и, если это технически возможно, министерство внутренних дел обеспечивает Миграционную службу программным обеспечением и передает необходимую информацию на основе интеграции с соответствующими информационными системами.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)