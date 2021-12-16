Статус наблюдателя в ЕАЭС был бы выгоден для Азербайджана – вице-премьер России

БАКУ /Trend/ - Статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был бы выгоден для Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг журналистам заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук в кулуарах конференции «Современное состояние и перспективы российско - азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов» в Баку.

«Этот статус действительно дает возможность стране - наблюдателю быть более осведомленной о том, что происходит. В Азербайджане очень мало кто знает о ЕАЭС. Примерно 30-40 процентов населения не знает, что это такое. Конечно же, необходимо повышать уровень осведомленности, и формой такой работы, в том числе является статус наблюдателя. В рамках этого статуса страна - наблюдатель может участвовать в деятельности рабочих органов, получать всю документацию, видеть, как работает организация изнутри. Она имеет право иметь своих представителей при этой организации. Когда больше знаешь, можешь получать больше выгоды от сотрудничества. Поэтому это выгодно и для Азербайджана», - сказал Оверчук.

Напомним, что ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил предоставить Азербайджану статус наблюдателя в ЕАЭС.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)