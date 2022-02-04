Транспорт и коммуникации являются важным направлением сотрудничества между Азербайджаном и ЕС - министр

БАКУ /Trend/ - Транспорт и коммуникации являются важным направлением сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике добрососедства Оливером Вархели, который находится с визитом в Азербайджане.

Министр отметил, что торговый оборот между Азербайджаном и ЕС в прошлом году составил 15,2 миллиарда долларов.

"Этот рост был связан в основном с повышением цены на газ. Азербайджан в транспортной сфере может стать мостом между ЕС и странами Центральной Азии", - добавил Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)