Транспорт и коммуникации являются важным направлением сотрудничества между Азербайджаном и ЕС - министр
БАКУ /Trend/ - Транспорт и коммуникации являются важным направлением сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.
Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике добрососедства Оливером Вархели, который находится с визитом в Азербайджане.
Министр отметил, что торговый оборот между Азербайджаном и ЕС в прошлом году составил 15,2 миллиарда долларов.
"Этот рост был связан в основном с повышением цены на газ. Азербайджан в транспортной сфере может стать мостом между ЕС и странами Центральной Азии", - добавил Байрамов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)
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