Агентство Азербайджана по разминированию и посольство Франции подписали декларацию о намерениях

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию и посольство Франции в Азербайджане подписали декларацию о намерениях в целях поддержки гуманитарной операции по разминированию в Азербайджане.

Как сообщили Trend в пятницу в Агентстве, документ подписали председатель правления Агентства Вугар Сулейманов и посол Франции Закари Гросс.

Документ, нацеленный на укрепление технического потенциала Агентства Азербайджана по разминированию, поддерживая мероприятия, направленные на создание безопасной среды проживания, внесет вклад в дело возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные места.

Основные направления в рамках декларации охватывают закупку оборудования для разминирования при поддержке посольства и курсы по его применению.

(Перевод: Фидан Мустафаева)