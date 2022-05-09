Гейдар Алиев обеспечил подписание «Контракта века» и изменил этим ход истории Азербайджана – эксперты из Европы и США

БАКУ /Trend/ - 10 мая исполняется 99 дет со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. В беседе с корреспондентом АМИ Trend западные аналитики поделились своими мыслями о роли, которую сыграл Гейдар Алиев в истории Азербайджана и его достижениях, сформировавших фундамент бурного экономического развития нашей страны.

Гейдар Алиев обеспечил подписание «Контракта века», который изменил ход истории Азербайджана. Об этом сказала Trend старший аналитик по вопросам политики Центра европейской политики Аманда Пол.

«Гейдар Алиев очень хорошо разбирался в энергетической стратегии Азербайджана. Благодаря ему удалось подписать «Контракт века», который стал историческим триумфом. Это было стратегическое соглашение, изменившее ход истории страны. В Азербайджан пришли международные энергетические гиганты, что привело к строительству международных нефте- и газопроводов. Последующий приток крупных финансовых ресурсов позволил Азербайджану развивать свою экономику. И сегодня Азербайджан рассматривается как важный и надежный поставщик энергоносителей», - сказала Пол.

По словам аналитика, мудрое руководство Гейдара Алиева способствовало обеспечению независимости и процветания Азербайджана, усилению его геополитической роли в регионе.

«Гейдар Алиев проводил очень прагматичную внешнюю политику, развивая хорошие связи с Западом и создавая сильную современную армию. Эта политика, которая сегодня продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, сыграла решающую роль в освобождении Азербайджаном своих территорий», - отметила Пол.

Бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, в свою очередь, подчеркнул, что Гейдар Алиев сыграл решающую роль в определении курса современного Азербайджана, сохранении и укреплении его независимости и суверенитета, формировании внешней политики.

«Энергетика - разработка сначала азербайджанских нефтяных, а затем и газовых месторождений, строительство трубопроводов для доставки этих ресурсов на мировые рынки - была важным компонентом политики Гейдара Алиева. Она также стала одним из основных факторов в отношениях США с Азербайджаном. Более того, прецеденты, созданные взаимодействием Гейдара Алиева с энергетическими компаниями и финансовыми учреждениями, также заложили основу для отношений Азербайджана с другими компаниями и учреждениями и, таким образом, еще больше способствовали общему процветанию и безопасности страны. Все это помогает Азербайджану справляться с сегодняшними вызовами и выбирать свой дальнейший путь развития», - отметил Секута.

В свою очередь, старший научный сотрудник Atlantic Council Ариэль Коэн считает, что мир должен быть благодарен Гейдару Алиеву за его политику в энергетической сфере.

«Вместе с тогдашними президентами Грузии и США - Эдуардом Шеварднадзе и Биллом Клинтоном, а также с главой bp Джоном Брауном Гейдар Алиев обеспечил разработку и реализацию проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. И сегодня на основе этой успешной энергетической политики также удалось воплотить в реальность проект «Южный газовый коридор». Гейдар Алиев выдвинул концепцию светского, открытого, независимого и процветающего Азербайджана», - заключил он.