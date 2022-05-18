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Проинспектированы районы проведения международных учений Anatolian Phoenix-2022 (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 18 мая 2022 17:45
Проинспектированы районы проведения международных учений Anatolian Phoenix-2022 (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Представители стран-участниц международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2022 посетили районы, над которыми будут выполняться полетные задания.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, военнослужащие были подробно проинформированы о правилах подготовки, обеспечении безопасности, организации учений и по другим вопросам.

Также совершены полеты для ознакомления с местностью, в ходе которых проверены взаимодействие экипажей вертолетов и связь.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

Проинспектированы районы проведения международных учений Anatolian Phoenix-2022 (ФОТО/ВИДЕО)
Проинспектированы районы проведения международных учений Anatolian Phoenix-2022 (ФОТО/ВИДЕО)
Проинспектированы районы проведения международных учений Anatolian Phoenix-2022 (ФОТО/ВИДЕО)
Проинспектированы районы проведения международных учений Anatolian Phoenix-2022 (ФОТО/ВИДЕО)
Проинспектированы районы проведения международных учений Anatolian Phoenix-2022 (ФОТО/ВИДЕО)
Проинспектированы районы проведения международных учений Anatolian Phoenix-2022 (ФОТО/ВИДЕО)
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