Проинспектированы районы проведения международных учений Anatolian Phoenix-2022 (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Представители стран-участниц международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2022 посетили районы, над которыми будут выполняться полетные задания.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, военнослужащие были подробно проинформированы о правилах подготовки, обеспечении безопасности, организации учений и по другим вопросам.

Также совершены полеты для ознакомления с местностью, в ходе которых проверены взаимодействие экипажей вертолетов и связь.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)