Заявление посла США в Армении носит подстрекательский характер

БАКУ /Trend/ - Заявление посла США в Армении Линн Трейси носит подстрекательский характер. Фактически это поддержка тех ревизионистских сил в Армении, которые пытаются свергнуть Никола Пашиняна и не дать возможности Еревану выполнить те обязательства, которые взяты им по трехстороннему заявлению, а также в рамках последующих договоренностей на высшем уровне.

Об этом сказал Trend политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя интервью посла США в Армении Линн Трейси, в котором она сказала, что "США признают право населения Нагорного Карабаха определять свое будущее".

"Заявление, сделанное должностным лицом высокого уровня, а послы выступают от имени государства, это не какая-то случайность, оговорка, а сознательный подогрев тех ревизионистских настроений, которые мы сегодня наблюдаем в Армении. Это фактически поддержка усилий оппозиции, а также мирового армянского лобби провести "ползучую" ревизию итогов второй Карабахской войны. Конечно, данное заявление не может быть сделано послом в качестве частного лица. Это, очевидно, отражение точки зрения Государственного департамента США и администрации Джо Байдена. Мы не можем также исключать, что это - и активное влияние армянского лобби в США, которое так или иначе имеет возможность влиять на процесс принятия внешнеполитических решений", - сказал Коротченко.

Политический аналитик отметил, что в любом случае данное заявление требует однозначного осуждения.

Он выразил сожаление в связи с тем, что все это опять же накладывается на те события, которые наблюдаются не только в Ереване, но и, например, в России, когда в последние дни целый ряд активных армянских лоббистов обнародуют точку зрения, где фактически призывают к тому, что РФ должна пересмотреть подходы к армяно-азербайджанскому урегулированию.

"Если сложить в мозаику все эти события, заявления и мнения, то мы увидим, что это активная фаза усилий армянского лобби провести "ползучую" ревизию итогов второй Карабахской войны путем воздействия на правительство, общественное мнение", - подчеркнул Коротченко.

По его словам, заявление посла США в Армении носит подстрекательский характер, и фактически это подталкивание региона к срыву мирного соглашения.

"В то же время есть реалии, которые никакие позиции США опровергнуть и сдвинуть не смогут: военная Победа Азербайджана во второй Карабахской войне фактически закрыла карабахскую проблему. Более того, в феврале Президент России Владимир Путин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, где Россия еще раз подтвердила приверженность территориальной целостности Азербайджана.

Поэтому момент сейчас достаточно напряженный, надо внимательно следить за ситуацией, оценивать ее и, безусловно, быстро и оперативно реагировать для того, чтобы планы армянских лоббистов спровоцировать новый конфликт не смогли быть успешными", - заключил Коротченко.