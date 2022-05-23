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Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем парламента Эстонии

Политика Материалы 23 мая 2022 18:20
Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем парламента Эстонии

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БАКУ /Trend/ - 23 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем парламента Эстонии Юри Ратасом.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-эстонских отношений в различных направлениях.

Были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической, гуманитарной и многих других сферах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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