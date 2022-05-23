Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем парламента Эстонии

БАКУ /Trend/ - 23 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем парламента Эстонии Юри Ратасом.
Об этом Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-эстонских отношений в различных направлениях.
Были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической, гуманитарной и многих других сферах.
(Перевод: Нубар Кулузаде)