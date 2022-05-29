С победой Азербайджана во второй Карабахской войне на Кавказе началась новая эра - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - С победой Азербайджана во второй Карабахской войне на Кавказе началась новая эра.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Благодаря победе в Карабахе были устранены препятствия на пути к прочному миру и всеобъемлющей нормализации на нашей общей географии. Мы считаем, что эту историческую возможность нельзя упускать. Мы удовлетворены шагами, предпринятыми Азербайджаном и Арменией для непосредственного решения вопросов между ними. Турция поддерживает усилия сторон по решению пограничных вопросов, заключению мирного соглашения и открытию транспортных коридоров. Успех этих усилий будет на пользу всем нам, всему региону. Особенно отрадно, что 24 мая состоялось первое заседание пограничных комиссий и достигнут прогресс по вопросу Зангезурского коридора. Мы также осуществляем процесс нормализации отношений с Арменией. Мы продолжим укреплять нашу солидарность с Азербайджаном во имя безопасности и процветания региона. Вместе с моим братом Президентом Ильхамом Алиевым мы возвысим дружбу и сотрудничество между двумя странами на вершину во всех областях", - сказал он.