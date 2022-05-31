БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за нарушение законодательства о порядке использования права законодательной инициативы граждан страны.

Как сообщает во вторник Trend, это предусмотрено изменением в Кодекс об административных правонарушениях, которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В Кодекс предлагается добавить новую статью - 179-1, согласно которой за участие государственных органов, муниципальных учреждений и юридических лиц независимо от формы собственности в сборе подписей в поддержку законопроекта (решения), подготовленного в порядке осуществления права законодательной инициативы граждан Азербайджана и предлагаемого к внесению на обсуждение Милли Меджлиса (парламент), должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 800 манатов, юридические лица - от 1500 до 2000 манатов.

За использование средств зарубежных стран, организаций, иностранных юридических лиц, иностранцев или лиц без гражданства, юридических лиц, учредителями которых являются зарубежные страны, для финансирования процесса сбора подписей в связи с осуществлением права законодательной инициативы граждан Азербайджана и других мероприятий, предусмотренных законом "О порядке осуществления права законодательной инициативы граждан Азербайджанской Республики", физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - от 1000 до 1500 манатов, юридические лица - от 4000 до 6000 манатов.

В новой статье 161-1, предложенной в Уголовный кодекс, указывается, что принуждение или воспрепятствование гражданам в процессе сбора подписей в поддержку законопроекта (решения), подготовленного в порядке законодательной инициативы и предлагаемого для представления на обсуждение Милли Меджлиса (парламент), либо их поощрение в любой форме наказывается штрафом в размере от 1500 до 2500 манатов или общественными работами на срок от 240 до 300 часов.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)