В Азербайджане в ряде случаев будут назначаться условные трудовые пенсии

БАКУ /Trend/ - В случае смерти работника прокуратуры членам его семьи будет назначена условная трудовая пенсия.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законе "О трудовых пенсиях", утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

В соответствии с законом, в случае смерти работника прокуратуры или трудового пенсионера, имеющего право на доплаты к трудовой пенсии в качестве работника прокуратуры, членам его семьи, имеющим право на трудовую пенсию по потере кормильца, назначается условная трудовая пенсия по выслуге лет умершего работника прокуратуры или трудовая пенсия, которую он получал в качестве пенсионера, и доплата к трудовой пенсии в размере, определенном в соответствии с законом.

Отметим, что согласно новой статье 1.0.1-1 закона, условной трудовой пенсией является сумма условной пенсии, исчисленная при расчете трудовой пенсии по случаю потери кормильца по отношению к заработной плате (расходы на обеспечение, госзарплата) на дату смерти человека.