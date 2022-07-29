Созданная решением на заседании в Шуше штаб-квартира молодежной организации Движения неприсоединения будет располагаться в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Созданная решением на заседании в Шуше штаб-квартира молодежной организации Движения неприсоединения будет располагаться в Баку.

В рамках Молодежного саммита Движения неприсоединения (ДН), проходившего в Азербайджане 25-29 июля, впервые за 61-летнюю историю Движения была создана молодежная организация ДН, объединяющая молодежь стран-членов.

Документ о создании Молодежной организации ДН, вошедший в историю как «Шушинский аккорд» (Шушинское соглашение), послужит вхождению названия культурной столицы нашей страны - города Шуша в историю Движения неприсоединения.

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