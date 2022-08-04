Строительство Зангезурского коридора выполнено на 57% (ФОТО) (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 17:55)

БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) протяженностью 123,6 километра, фундамент которой был заложен главами Азербайджана и Турции, продолжается быстрыми темпами.

Как сообщает в четверг Trend, в соответствии с проектом дорога начинается от села Ахмедбейли Физулинского района и строится в соответствии с международными стандартами автомобильных дорог I технической категории.

Первый участок дороги протяженностью 77,5 км имеет шесть полос движения, а участок протяженностью 46,1 километра - четыре полосы движения. Ширина дорожного полотна, соответствующая полосам движения, составляет 29,5 и 21,5 метра соответственно.

Общий процент выполнения работ по проекту составляет 57 процентов:

- из 265 круглых труб уже построены 166, работы продолжаются по 39;

- из 42 прямоугольных труб построены 18, работы продолжаются по 9;

- из 56 переходов построены 19, работы продолжаются по 25;

- завершено строительство 28 инженерных труб, предназначенных для 63 запасных проходов, ведутся работы по 11;

- на 19 из 23 мостов в настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы.

На 0-22, 44-48-километровых участках автодороги продолжаются работы по строительству дорожной одежды, а на 25,9 -115-километровом участке - работы по бурению, заполнению и строительству искусственных сооружений. Также ведется строительство трех автомобильных тоннелей общей протяженностью шесть километров и условно называемых Т1, Т2 и Т3. Работы по тоннелям выполнены на 37%. По тоннелю T1 уже завершены буровые и бетонные работы. Бетонные работы (40 см) в левом направлении (1007 метров) завершены на расстоянии 550 метров, в правом (1033 метра) - на расстоянии 444 метров. Тоннель T2 средней протяженностью 1822 метра имеет длину 985,5 метра в левом направлении и 1166,35 метра - в правом направлении. Тоннель T3 средней протяженностью 3170 метров имеет длину 1398 метров в левом направлении и 1433 метра - в правом направлении.

Согласно требованиям "Строительных норм и правил", строительные работы, осуществляемые под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, планируется завершить в 2024 году.

Автомобильная дорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд, являясь частью магистральной автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, имеет большое значение с точки зрения соединения других районов Азербайджана с Нахчыванской АР.

(Перевод: Нубар Кулузаде)