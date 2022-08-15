НПО Азербайджана обратились в международные организации

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские НПО, действующие в сфере защиты прав человека, обратились в международные организации в связи с лицами, обратившимися за получением азербайджанского гражданства и подвергшимися преследованиям со стороны генеральной прокуратуры Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, в обращении говорится:

"Как действующие в Азербайджане НПО, занимающиеся защитой прав человека, выражаем обеспокоенность по поводу того, что против Ишхана Вердяна и Вахе Гамбаряна в связи с обращением к Президенту Ильхаму Алиеву за получением азербайджанского гражданства генеральной прокуратурой Армении возбуждено уголовное дело. К сожалению, подобными шагами руководство Армении пытается запугать лиц, желающих на законных основаниях проживать в Ханкенди, а также в соседних городах и селах в качестве граждан Азербайджана. В то же время официальный Ереван обвиняет в "провокационной деятельности" граждан, заявляющих среди населения, проживающего в Карабахе, о необходимости мирного сосуществования с Азербайджаном и азербайджанцами. Подобными противоправными действиями в отношении указанных лиц руководство Армении, стремясь воспрепятствовать попыткам Азербайджана по налаживанию мира, грубо нарушает пакт ООН о гражданских и политических правах, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие связанные с этим международные права и нормы. Так, согласно нормам международного права, каждый человек имеет право на свободу и неприкосновенность, право не подвергаться дискриминации по национальному, расовому, религиозному, этническому и социальному признаку, каждый человек, находящийся на территории какого-либо государства, имеет право свободно выбирать место жительства. В то же время, согласно этим конвенциям, каждый имеет право на свободу выражения своего мнения. Это право включает в себя свободу придерживаться своего мнения, распространять информацию независимо от государственных границ без каких-либо препятствий со стороны органов государственной власти.

С учетом вышеизложенных фактов обращаемся к вам от имени действующих в Азербайджане НПО, занимающихся защитой прав человека, и требуем принятия соответствующих мер против руководства Армении, стремящегося пресечь попытки Азербайджана в направлении мира и умиротворения в регионе", - говорится в обращении.

Обращение подписали следующие лица:

Новелла Джафарова - председатель ОО "Общество защиты прав азербайджанских женщин имени Д.Алиевой"

Сеадет Бененярлы - председатель ОО "Азербайджанское национальное отделение Международного общества по правам человека"

Саида Годжаманлы - председатель ОО "Защита прав человека и законности"

Алимамед Нуриев - президент Фонда исследований "Конституция"

Сахиб Мамедов - председатель Лиги защиты трудовых прав граждан

Ильгар Гусейнли - председатель ОО "Социально-стратегические исследования и аналитические исследования"

Азер Аллахверанов - председатель ОО "Платформа евразийских миграционных инициатив"

Заур Ибрагимов - председатель ОО "Центр социально-экономических исследований "Приоритет"

Гюнель Сафарова - председатель ОО гражданских исследований и разработок

Вусала Гусейнли - председатель ОО "Женщины-реформаторы и инновации"

Ахмед Аббасбейли - председатель ОО "Развитие общества и гражданских отношений"

Рауф Зейни - президент Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана

Нушаба Мамедова - председатель ОО "Международный альянс диалога и развития"

Самед Векилов - председатель ОО "Правовой центр "Адвокат"

Шахин Джамалов - президент фонда "Права человека XXI век-Азербайджан"

Мирали Гусейнов - председатель ОО "Изучение демократии"

Расул Джафаров - председатель Общественного объединения "Бакинский клуб прав человека"

Хафиз Гасанов - председатель ОО "Право и развитие"

Умуд Мирзоев - президент Международного фонда Евразийской прессы

Рафаэль Бежанов - председатель ОО "Права человека и просвещение"

Рамиль Искендерли - председатель ОО "Правовой анализ и исследования"

Рей Керимоглу - председатель ОО "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане"

Халид Кязымов - председатель ОО "Региональный центр по правам человека и медиа"

Джасарет Гусейнзаде - председатель ОО "Поддержка информационных инициатив"

Эльчин Салманов - председатель ОО "Центр защиты прав азербайджанской молодежи"

(Перевод: Нубар Кулузаде)