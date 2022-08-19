Из азербайджанского законодательства исключен ряд слов и выражений (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении ряда изменений в кодексы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Trend, согласно изменениям, ряд слов в кодексах заменен другими словами и выражениями:
- выражение "физический дефект" заменяется на выражение "физический недостаток",
- слова "глухонемой, слепой" - на "с полностью ограниченными возможностями по речи и слуху, зрению"
- слово "слепой" - на "с полностью ограниченными возможностями по зрению"
- слово "дефекты" - на "нарушения"
- слово "слабоумный" - на "умственно отсталый"
- слово "увечье" - на "травма"
- слова "инвалид" - на "с установленной инвалидностью".