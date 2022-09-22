Во французской прессе опубликована статья об атаках радикальных армян на посольства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Французский новостной портал La Gazette опубликовал статью об атаках, регулярно совершаемых радикальными группировками на дипломатические представительства Азербайджана за рубежом, в том числе в Великобритании, США и Франции, и об отсутствии реакции полиции этих стран на данные действия.

Как сообщает в четверг Trend, в статье отмечается, что после недавней напряженности на азербайджано-армянской границе армянские организации за рубежом подвергают непрерывным атакам дипломатические представительства Азербайджана.

"15 сентября радикальные армянские группировки попытались провести акцию перед посольством Азербайджана в Вашингтоне. Американская полиция никак не реагировала на попытки армянских националистов, хотя, согласно Венской конвенции, власти США обязаны организовать охрану посольства Азербайджана", - отмечено в материале.

Также в статье рассказывается о нападении группы армянских фанатиков на здание посольства Азербайджана в Париже на прошлой неделе. Подчеркивается, что сотруднику диппредставительства, рискуя своей жизнью, удалось предотвратить проникновение армянских радикалов в здание, хотя охрану посольства должна осуществлять французская полиция,

"Безопасность диппредставительств должна обеспечиваться принимающей страной в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Где была во время этой атаки французская полиция, обязанная обеспечивать охрану посольства Азербайджана?"- говорится в статье.

В материале выражается надежда, что акты вандализма, совершенные против азербайджанских посольств, будут должным образом расследованы, и этим событиям будет дана правовая оценка.

"В противном случае подобное может повториться, став серьезным ударом по двусторонним отношениям, взаимному доверию между Азербайджаном и странами, в которых были совершены провокации", - подчеркивается в статье.

(Перевод: Нубар Кулузаде)