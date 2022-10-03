В лачинских селах Забух и Сус обнаружены установленные армянами в домах мины-ловушки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селах Забух и Сус Лачинского района в ходе операций по очистке домов от мин обнаружены установленные противником мины-ловушки.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Национальном агентстве Азербайджана по разминированию.

Было отмечено, что выявлены факты установки в домах и дворах мин, приводящихся в действие с помощью проволочной ловушки, а также установки ручных гранат под минами PMN-Э армянского производства.

В сообщении говорится, что подобные факты свидетельствуют о продолжающихся действиях Армении против мира и безопасности в регионе.

"Установка мин-ловушек, мин-"сюрпризов", повышающих вероятность гибели людей, еще раз доказывает, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне", - отмечает агентство.

Бригады агентства продолжают операции по разминированию в Лачинском районе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)