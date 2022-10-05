Исполнительный директор Программы ООН оценила работу, проделанную Азербайджаном в сфере градостроительства

БАКУ /Trend/ - Физулинский аэропорт, этот прекрасный конференц-зал в Агдаме, в целом работа, проделанная правительством Азербайджана в постконфликтный период в сфере градостроительства, достойны одобрения. Правительство Азербайджана строит блестящее будущее для своих граждан.

Как сообщает Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Маймуна Мохд Шариф во время выступления на Азербайджанском национальном градостроительном форуме, состоявшемся в Агдаме при совместном сотрудничестве Программы ООН и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана при организационной поддержке Университета АDА.

Она отметила, что главным является всесторонний охват развитием. "Конфликты доводят миллионы людей во всем мире до черты бедности. В 2021 году 81 миллион человек был вынужден покинуть свои дома именно из-за угрозы насилия, опасности, а также из-за изменений климата", - сказала Маймуна Мохд Шариф.

(Перевод: Нубар Кулузаде)