Пражская встреча дает основание говорить о том, что сделан важный шаг к миру на Южном Кавказе - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Результаты встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Праге с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, Президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном дают основание говорить о том, что был сделан важный шаг в направлении обеспечения мира на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов.

Подчеркнув, что принятое по итогам встречи заявление отвечает интересам Азербайджана, депутат отметил, что данное заявление предусматривает ускорение процесса подписания мирного соглашения.

По его словам, принципы, выдвинутые Азербайджаном по переговорам, основаны на международном праве. Проводимая Азербайджаном политика предполагает формирование в регионе атмосферы мира, безопасности и сотрудничества.

"После второй Карабахской войны Азербайджан продемонстрировал политическую волю к нормализации отношений с Арменией, выступил с многочисленными инициативами и предложениями. Однако армянская сторона различными маневрами пытается замедлить процесс. Всем понятно, по каким причинам это происходит. Однако после войны в нашем регионе сложилась совершенно иная реальность", - добавил депутат.

Он отметил, что в заявлении, принятом в Праге, Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, таким образом признав территориальную целостность и суверенитет друг друга. По его словам, это, по сути, один из принципиальных вопросов, от которого Армения долгое время пыталась уклониться под разными предлогами.

"Положение о взаимном признании суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости друг друга является одним из пяти базовых принципов, выдвинутых Азербайджаном для начала мирного процесса. Отражение этого вопроса в заявлении дает основание говорить о том, что был согласован один из важных элементов мирных переговоров. Это также подтверждает, что карабахский вопрос больше не будет предметом обсуждения на переговорах между Арменией и Азербайджаном. Глава государства также отмечал, что Азербайджан ни с какой страной не намерен его обсуждать", - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что на Южном Кавказе появилась достаточно благоприятная возможность для начала периода мира и развития, и Азербайджан предлагает правильно оценить эту возможность и открыть новую страницу в истории региона.

(Перевод: Нубар Кулузаде)