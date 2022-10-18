Посол Рахман Мустафаев «поблагодарил» армянскую диаспору: Вы были источником вдохновения

БАКУ /Trend/ - Посол Рахман Мустафаев, завершающий свою дипломатическую миссию во Франции, «поблагодарил» армянскую диаспору, передает во вторник Trend.

«Завершая свою миссию во Франции, хочу поблагодарить армянскую диаспору, которая не подводила меня и была для меня источником вдохновения все эти 5 лет. Без вас я бы не справился со своей миссией. И, несмотря ни на что, мои молитвы о мире между Азербайджаном и Арменией», - написал Мустафаев во вторник на своей странице в Twitter.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в Нидерландах.