Роль Азербайджана на международной арене неуклонно растет - Ласло Васа

БАКУ /Trend/ - Роль Азербайджана на международной арене неуклонно растет.

Об этом в пятницу в эксклюзивном интервью Trend сказал профессор Венгерского института внешних связей и торговли Ласло Васа.

По его словам, Азербайджан является одной из основных транзитных стран на международных транспортных маршрутах.

"Азербайджан занял свое место на международной арене не только в экономическом плане, но и благодаря успешной внешней политике. Страна играет очень активную роль в международной политике, она освободила от оккупации свои земли, поддерживает мирный процесс не только в регионе, но и во всем мире. В связи с этим роль Азербайджана на международной арене растет с каждым днем", - сказал Ласло Васа.

Отметим, что сегодня в Баку в Университете ADA состоялась международная конференция «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции были обсуждены аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, с этой точки зрения состоялся обмен мнениями по таким темам, как значимость Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые создаст коридор Восток-Запад, расширение и диверсификация международных грузоперевозок.

(Перевод: Нубар Кулузаде)