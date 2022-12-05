МИД Азербайджана распространил информацию об итогах визита Джейхуна Байрамова в Россию

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию об итогах визита министра Джейхуна Байрамова в Россию.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД, 5 декабря состоялся рабочий визит министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в Россию.

В сообщении говорится, что вначале министр иностранных дел Джейхун Байрамов возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем министр провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в двустороннем формате и в расширенном формате с участием делегацией.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Россией, в том числе вопросы сотрудничества в экономике, образовании, транспорте и других сферах, а также нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, выполнение трехсторонних заявлений.

Министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворение высоким уровнем диалога и тесных контактов между Азербайджаном и Россией. Отметив, что в текущем году отмечается 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между двумя странами, министр отметил, что по этому случаю были проведены различные мероприятия, которые будут способствовать развитию двусторонних отношений

Глава МИД также проинформировал о мирной повестке в рамках нормализации отношений с Арменией и шагах, предпринятых Азербайджаном в постконфликтный период. Он выразил обеспокоенность по поводу попыток Армении замедлить процесс, невыполнения ею обязательств по трехстороннему заявлению, в частности по пунктам 4 и 9, а также неполного вывода ею своих сил с азербайджанских территорий, препятствования работе по открытию всех коммуникаций. Говоря о существующей минной опасности на освобожденных территориях, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что обнаружение на территории Азербайджана мин, произведенных в Армении в 2021 году, указывает на серьезное нарушение ею своих обязательств, что наносит ущерб мирному процессу. Наряду с этим, предметом обсуждения стал вопрос незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

После встречи в расширенном составе между министерствами иностранных дел Азербайджана и России был подписан план политических консультаций на 2023-2024 годы.

Затем с участием министров состоялась церемония гашения специальным штемпелем почтовых марок, посвященных 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. Также был представлен второй том новоизданного сборника документов, подписанных между Азербайджаном и Россией.

После встречи состоялась совместная пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и России. В ходе конференции министры выступили с заявлениями и ответили на вопросы СМИ, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)