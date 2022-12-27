Между Азербайджаном и Ираном есть определенная напряженность - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Инициатива по формату "3+3" была выдвинута Президентом Азербайджана и поддержана Президентом Турции. Первая встреча в формате "3+3" состоялась в прошлом году с участием двух стран, Грузия не подключалась.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

Говоря об определенной напряженности в отношениях между Азербайджаном и Ираном, глава МИД отметил наличие проблемных направлений, добавив при этом, что в последнее время есть и положительные результаты: "Исполняются соглашения, достигнутые в экономической сфере. Если бы был задан вопрос, могли бы отношения между Ираном и Азербайджаном быть лучше в нынешней ситуации, ответ был бы да, конечно, могли бы".

Джейхун Байрамов также отметил, что главным приоритетом внешней политики Азербайджана является развитие дружественного, взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами. Азербайджан никогда не был сторонником обострения этих отношений, сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)