Спецпредставитель Президента Азербайджана встретился с жителями Губадлы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 января специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев провел встречу с представителями общественности Губадлинского района в Исполнительной власти (ИВ) района. Во встрече приняли участие глава и сотрудники ИВ района, представители интеллигенции района и широкой общественности.

Как сообщает в субботу Trend, отметив историческое значение Победы азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной войне, Вахид Гаджиев рассказал о масштабных восстановительно-строительных работах, начавшихся сразу после этого на освобожденных от оккупации территориях.

Вахид Гаджиев подробно проинформировал о проводимых в Губадлинском районе восстановительно-строительных работах, восстановлении сёл района, работе, которая будет проведена для возрождения существующих здесь отраслей экономики. Он также рассказал о возвращении в село Агалы Зангиланского района бывших вынужденных переселенцев, отметив, что этот процесс будет осуществляться по всему Восточному Зангезуру, в том числе в Губадлинском районе.

Затем сотрудники специального представительства ознакомились с созданным при ИВ Губадлинского района музеем, экспонаты которое отражают богатое историческое и культурное наследие района.

(Перевод: Нубар Кулузаде)