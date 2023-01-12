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Азербайджанская община Нидерландов протестует против предвзятой позиции спикера палаты парламента (Дополнено)

Политика Материалы 12 января 2023 15:17 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 13:25)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община, действующая в Нидерландах, обратилась в Нижнюю палату парламента этой страны, в связи с предвзятой позицией председателя Палаты представителей парламента Нидерландов.

Об этом сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Согласно информации, в письме, адресованном председателю Палаты представителей парламента Нидерландов Вере Бергкамп от имени Европейского Союза азербайджанских женщин "Ana Vətən", была выражена обеспокоенность проживающей в этой стране 15-тысячной азербайджанской общины односторонней, предвзятой позицией нижней палаты в связи с очередным обострением ситуации между Азербайджаном и Арменией. Наши соотечественники призвали Нижнюю палату занять справедливую позицию по отношению к Азербайджану, объективно оценить события.

"Мы, будучи гражданами Нидерландов, в то же время чутко относимся к происходящему на нашей исторической родине, и призываем вас и ваших коллег-депутатов объективно оценивать происходящие там события и занимать взвешенную позицию, направленную на мир, а не на углубление конфликта в регионе Южного Кавказа. Мы обеспокоены тем, что Нижняя палата не реагирует на систематические нарушения Арменией положений международного гуманитарного права.

Несмотря на подписание премьер-министром Армении заявления о прекращении войны от 10 ноября 2020 года, официальный Ереван продолжает устанавливать мины на территориях Азербайджана. В августе 2022 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено 2 728 противопехотных мин, произведенных в 2021 году. Другими словами, пока ваш парламент принимает резолюции в поддержку Армении, эта страна продолжает преступную политику минирования территорий, в результате которой уже погибли 268 человек, в том числе 9 детей, одна женщина и 3 журналиста”, - говорится в сообщении.

Отмечено, что после окончания войны 2020 года только 8 процентов территорий, освобожденных от 28-летней армянской оккупации, были разминированы, а 750 тысяч азербайджанских беженцев и бывших вынужденных переселенцев до сих пор не могут вернуться на свои родные земли.

"Это серьезная экономическая, социальная и гуманитарная проблема для всего общества. Ведь среди этих людей есть и наши родственники" - говорится в обращении.

Было отмечено, что нижняя палата до сих пор не отреагировала на нарушение Арменией международного гуманитарного права, продолжая переправлять незаконным вооруженным формированиям через Лачинский коридор, открытый для гуманитарных целей, в Карабахский регион Азербайджана оружие и боеприпасы. Недавно в прессе появилась информация о незаконной отправке иранских военных специалистов в Карабах.

"Мы с болью наблюдаем многочисленные массовые захоронения наших соотечественников, обнаруживаемые на освобожденных от оккупации территориях. Почему ваш парламент не оказывает давления на Армению с целью передачи Азербайджану всей информации о пропавших без вести, в том числе карты массовых захоронений, для перезахоронения останков наших соотечественников согласно нашим традициям?",- отмечено в письме.

Подчеркивается, что нидерландские депутаты закрыли глаза на то, что Армения препятствует открытию транспортных маршрутов между западными районами Азербайджана и Нахчыванским регионом, нарушая положения заявления от 10 ноября 2020 года.

"Почти 30 лет Нахчыванская Автономная Республика и ее 300 тысяч жителей находятся в наземной блокаде, открыт только воздушный трнаспорт”.

Наши соотечественники обвинили нидерландских депутатов в том, что они занимают необъективную, крайне предвзятую позицию в отношении ситуации в Лачинском районе.

"Вы обвинили Азербайджан, не уточнив объективную картину, а руководствуясь исключительно армянской точкой зрения. Принятие только армянской точки зрения не будет способствовать нормализации ситуации в регионе Южного Кавказа, достижению мира между карабахскими армянами и азербайджанцами”.

Азербайджанцы призвали спикера Палаты представителей принять делегацию азербайджанских диаспорских организаций для обсуждения вопросов, упомянутых в письме, и устранения беспокойства азербайджанской общины.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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