БАКУ /Trend/ - Работа над Концепцией возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению. Помимо правления, в подготовке документа активно участвуют и другие органы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщил председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.

Он отметил, что в ходе этого процесса поступило большое количество ценных предложений от широкой общественности. Поступившие предложения были проанализированы, систематизированы по основным темам и подготавливается проект документа.

"Проект документа основан на международно признанных прогрессивных подходах и принципах в сфере репатриации и отражает концептуальную позицию Общины по безопасности, правовым, практическим, социально-экономическим и другим аспектам процесса возвращения. Концепция послужит установлению справедливости и мира на основе международного и соответствующего внутригосударственного права, а также исторических фактов. После завершения обсуждений в основных органах Общины правление завершит подготовку проекта документа и в установленном порядке представит его Наблюдательному совету для официального утверждения”, - сказал Азиз Алекберли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)