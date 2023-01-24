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Проходит заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Политика Материалы 24 января 2023 16:02 (UTC +04:00)
Проходит заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Началось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании рассматриваются ходатайства о помиловании.

Напомним, что на двух прошедших заседаниях комиссии было рассмотрено более 200 прошений о помиловании.

Отметим, что согласно последнему распоряжению о помиловании, подписанному в Азербайджане в прошлом году, в общей сложности были помилованы 213 человек. Из них, 168 осужденных были освобождены от неотбытой части наказания, 36-и лицам наполовину была сокращена неотбытая часть наказания, также были освобождены от неотбытой части наказания 3 человека, приговоренных к условному лишению свободы и 6 лиц, приговоренных к ограничению свободы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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