Выявлены связи проармянской баронессы Кокс с антиисламскими активистами

БАКУ /Trend/ - В Британии выявлены связи проармянской баронессы Кокс с известными антиисламскими активистами, что привело к крупному скандалу в Королевстве, передает Trend со ссылкой на Sky News.

Как отмечается, после того, как появились документы, подтверждающие связи члена Палаты лордов Кокса с антиисламскими активистами, ей пришлось заявить о своих финансовых интересах.

Стало известно, что баронесса получила финансирование от американской организации, которой управляют евангельские филантропы, связанные с ортодоксальными христианскими группами и кампаниями против однополых браков. По документам ясно, что она проводила регулярные встречи с известными критиками ислама.

Пытаясь оправдаться, Кокс отметила, что причина, по которой она не зарегистрировала поддержку, полученную от некоммерческой компании Equal and Free Limited, заключается в том, что это просто ускользнула от ее внимания, и что полученная сумма была использована для оплаты ее парламентского исследователя.

Кроме того, баронесса не заявила о том, что является неоплачиваемым директором компании. Среди документов есть отчеты о встречах, проводимых Кокс в здании парламента с участием известных критиков ислама.

Это далеко не первый скандал вокруг баронессы, которая в Великобритании давно известна своими проармянскими и исламофобскими взглядами. Отрабатывая щедрые подношения зарубежной армянской диаспоры, Кокс постоянно вляпывается во всякие скандалы, пытаясь сделать все, чтобы коллеги по Палате лордов примкнули к ней. Кокс хорошо известна своей антиазербайджанской позицией. Долгие годы баронесса безуспешно пытается добиться принятия в британском парламенте резолюций против Азербайджана. Более того, она также не раз незаконно посещала территории Азербайджана в период армянской оккупации.