Заявление иранского парламента против Азербайджана является наглядным примером враждебности - Джавид Османов

БАКУ /Trend/ - Заявление иранского парламента против Азербайджана является наглядным примером враждебности.

Об этом сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

Он отметил, что иранский режим продолжает враждебную политику в отношении Азербайджана, которая, в частности, приобрела более острый характер в период после освобождения азербайджанских земель от 30-летней армянской оккупации.

"Иранский режим, парламентарии, официальные лица, руководство спецслужб выдвигают необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, пытаясь угрожать. Иранская сторона даже несколько раз проводила военные учения на границе с Азербайджаном, а также организовала террористический акт против посольства Азербайджана в Иране. Иранский след прослеживается и в недавно совершенном террористическом акте против депутата Фазиля Мустафы", - сказал Османов.

Он отметил, что Иран очень обеспокоен независимой политикой Азербайджана, основанной на национальных интересах, укреплением нашей страны, и пытается угрожать, озвучивая различные заявления, проводя военные учения, совершая террористические акты.

"Но они не должны забывать, что нынешний Азербайджан - это уже не страна начала 90-х годов, а сильное государство. Никакая сила не сможет принудить Азербайджан свернуть с выбранного пути", - добавил Османов.