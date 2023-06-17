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Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)

Политика Материалы 17 июня 2023 11:39 (UTC +04:00)
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 15-16 июня состоялся визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым в Гавану (Куба).

Как сообщили в субботу Trend в МИД Азербайджана, в ходе визита Рзаев провел встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Парилья, заместителем министра иностранных дел Анаянси Родригесом Камехо и первым заместителем министра внешней торговли и иностранных инвестиций Аной Тереситой Гонсалес Фрага. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества на многосторонних платформах, в том числе в рамках ООН, Движения неприсоединения и "Группы-77", а также возможности партнерства между двумя странами в области содействия международному развитию.

Была подчеркнута важность координированных действий между Азербайджаном как председателем Движения неприсоединения и Кубой как действующим председателем "Группы 77", что послужит защите интересов членов обоих международных учреждений.

В рамках визита 16 июня для послов островных государств Карибского бассейна, аккредитованных на Кубе, состоялась презентация касательно председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и политике содействия международному развитию.

Делегация Азербайджана проинформировала участников о глобальном призыве к поддержке постпандемического восстановления малых островных государств, объявленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшегося 2 марта 2023 года в Баку.

Как первый донор в рамках данного призыва, Азербайджан предусматривает оказание помощи таким государствам в размере 1 миллиона долларов США.

Основное внимание было уделено важности консультаций относительно потребностей островных государств в постпандемический период. Далее мероприятие продолжилось интерактивными дискуссиями на соответствующую тему.

Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Кубу (ФОТО)
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