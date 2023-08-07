Российские миротворцы отказались сопровождать "акцию" армян (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Командование российского миротворческого контингента в Карабахе отказалось сопровождать "акцию"-шествие армян в направлении азербайджано-армянской границы (мост Хакари).

Как сообщает в понедельник Trend, командование миротворцев заявило, что в соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, сопровождение российским миротворческим контингентом автомобилей в автошествиях, а также обеспечение безопасности различных акций и митингов не предусмотрено.

Следует отметить, что начавшееся до 6-й встречи лидеров в Брюсселе (15 июля) шоу "протеста" при "организации" сепаратистов в Карабахе до сих пор сопровождалось российскими миротворцами. Хотя в качестве основной "причины" недовольства указывалось, что Азербайджан якобы "закрыл" пограничный пункт пропуска "Лачин" и "создал гуманитарный кризис", от которого якобы "страдают" армянские жители Карабаха, всем стало очевидно, что всё это - не что иное, как необоснованная клеветническая кампания. Не раз доказывалось фактами, видеоматериалами, что Азербайджан не создает проживающим в Карабахе армянам препятствий в переходе через Лачинский пост. Официальный Баку даже предложил Армении более подходящую дорогу Агдам-Ханкенди для доставки гуманитарной помощи армянским жителям в Карабахе, но армянская сторона отказалась от этого предложения, чем в очередной раз показала свои истинные цели. Таким образом, стало ясно, что ни армянские власти, ни остатки так называемого режима в Карабахе не интересует дальнейшая судьба армянских жителей Карабаха. Есть только одна сторона, которая думает о них, берет на себя ответственность за обеспечение их безопасности, и это - Азербайджан. Остальные лишь стремятся к реализации своих целей, используя для этого армянских жителей Карабаха.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.