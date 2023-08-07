Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Российские миротворцы отказались сопровождать "акцию" армян (ФОТО)

Политика Материалы 7 августа 2023 16:03 (UTC +04:00)
Российские миротворцы отказались сопровождать "акцию" армян (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Командование российского миротворческого контингента в Карабахе отказалось сопровождать "акцию"-шествие армян в направлении азербайджано-армянской границы (мост Хакари).

Как сообщает в понедельник Trend, командование миротворцев заявило, что в соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, сопровождение российским миротворческим контингентом автомобилей в автошествиях, а также обеспечение безопасности различных акций и митингов не предусмотрено.

Следует отметить, что начавшееся до 6-й встречи лидеров в Брюсселе (15 июля) шоу "протеста" при "организации" сепаратистов в Карабахе до сих пор сопровождалось российскими миротворцами. Хотя в качестве основной "причины" недовольства указывалось, что Азербайджан якобы "закрыл" пограничный пункт пропуска "Лачин" и "создал гуманитарный кризис", от которого якобы "страдают" армянские жители Карабаха, всем стало очевидно, что всё это - не что иное, как необоснованная клеветническая кампания. Не раз доказывалось фактами, видеоматериалами, что Азербайджан не создает проживающим в Карабахе армянам препятствий в переходе через Лачинский пост. Официальный Баку даже предложил Армении более подходящую дорогу Агдам-Ханкенди для доставки гуманитарной помощи армянским жителям в Карабахе, но армянская сторона отказалась от этого предложения, чем в очередной раз показала свои истинные цели. Таким образом, стало ясно, что ни армянские власти, ни остатки так называемого режима в Карабахе не интересует дальнейшая судьба армянских жителей Карабаха. Есть только одна сторона, которая думает о них, берет на себя ответственность за обеспечение их безопасности, и это - Азербайджан. Остальные лишь стремятся к реализации своих целей, используя для этого армянских жителей Карабаха.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.

Российские миротворцы отказались сопровождать "акцию" армян (ФОТО)
Российские миротворцы отказались сопровождать "акцию" армян (ФОТО)
Российские миротворцы отказались сопровождать "акцию" армян (ФОТО)
Российские миротворцы отказались сопровождать "акцию" армян (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости