Община Западного Азербайджана осудила враждебные заявления Испании в адрес Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Община Западного Азербайджана резко осуждает недавние заявления Испании, которые приобрели враждебный характер по отношению к Азербайджану.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении общины.

Было отмечено, что такой избирательный подход Испании к территориальной целостности и суверенитету стран и вмешательство во внутренние дела Азербайджана неприемлемы.

"Мы отвергаем "советы" Испании, которая лицемерно говорит о международном праве и уставе ООН.

Мы призываем Испанию занять справедливую позицию в вопросе прав человека и поддержать право азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение", - подчеркивается в заявлении.