США следовало бы провести слушания по поводу собственных проблем - Джавид Османов

БАКУ /Trend/ - Было бы лучше, если бы США проводили слушания по поводу собственных проблем, число которых растёт изо дня в день.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

"Для народа США было бы более полезнее, если бы Конгресс занялся, например, такими проблемами в стране, как расовая дискриминация, полицейское насилие, криминальные инциденты, растущий государственный долг США", - сказал он.

Он отметил, что проведенные в Палате представителей Конгресса США слушания по Карабаху и высказанные на них мнения показывают, что США, как и Франция, не могут принять сильный и суверенный Азербайджан.

Османов подчеркнул, что наибольшую поддержку проведению слушаний оказало армянское лобби в США.

"Встреча накануне слушаний организатора мероприятия, председателя подкомитета Конгресса по европейским вопросам Томаса Кина с послом Армении в США Лилит Макунц наглядно подтверждает это и еще раз доказывает, что мероприятие было организовано целенаправленно под влиянием армянского лобби. Все должны знать, что у Азербайджана нет обязательств ни перед Конгрессом, ни перед США в целом. Азербайджан проводит независимую политику, наша страна построила независимую экономику, превратилась в сильное государство. Если какие-либо силы намереваются оказать давление на Азербайджан, делая предвзятые заявления, то эта затея обречена на провал", - добавил депутат.

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