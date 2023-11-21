Хикмет Гаджиев прокомментировал открытие сухопутной и железной дороги в Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Внесена ясность в ситуацию с восстановлением сухопутной и железной дороги между Нахчыванской Автономной Республикой и другими территориями Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам, что уже начаты первые контакты в этом направлении с Ираном.

"Работа в этом направлении уже началась, и ведется уполномоченными министрами. В Зангилане и Агбенде строятся мосты через реку Араз для перехода на иранскую территорию, оттуда же продолжается строительство сухопутных и железнодорожных линий в Нахчыван.

К сожалению, за последние 3 года Армения не предприняла серьезных шагов для строительства и продвижения этой линии. Мы не можем дожидаться, пока Армения примет решение. Как видите, в Среднем коридоре появляются новые возможности, и нам необходимо выстраивать отношения, правильно оценивая эти возможности", - добавил Х.Гаджиев.

Отметим, что новый мост, который будет построен через реку Араз, имеет стратегическое значение и внесет большой вклад в расширение экономических связей и торгового оборота между Азербайджаном и Ираном. Мост Агбенд соединит Иран и Азербайджан не только автомобильным, но и железнодорожным путями. Железная дорога пройдет от Агбенда через территорию Ирана до города Джульфа в Нахчыване. Строительство дороги займет один год. В соответствии с соглашением между Азербайджаном и Ираном на ней будет установлен таможенно-пропускной пункт и построен терминал. Новый мост также создаст широкие возможности для развития транзитных грузоперевозок.

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