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Бренда Шаффер ответила главе USAID относительно лиц армянского происхождения, добровольно покинувших Карабах

Политика Материалы 22 ноября 2023 13:40 (UTC +04:00)
Бренда Шаффер ответила главе USAID относительно лиц армянского происхождения, добровольно покинувших Карабах

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Преподаватель Высшей школы военно-морского флота США, эксперт по внешней политике Бренда Шаффер ответила главе USAID Саманте Пауэр по поводу лиц армянского происхождения, добровольно покинувших Карабах.

Как сообщает в среду Trend, на публикацию С.Пауэр относительно лиц армянского происхождения, добровольно покинувших Карабах, Б.Шаффер сделала ответную публикацию в своем аккаунте в социальной сети X.

"Вы также говорили с 12 тысячами военнослужащих из Армении, проживающих в Карабахе, и членами их семей (еще 20 тысяч)? Они, вероятно, были рады вернуться домой", - написала Б.Шаффер.

Отметим, что С.Пауэр сообщила в своем аккаунте в социальной сети X, что во время визита в Армению она встречалась с лицами армянского происхождения, которые добровольно покинули Карабах.

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