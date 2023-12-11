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Идеи великого лидера Гейдара Алиева заложили основу больших успехов Азербайджана (ВИДЕОИНТЕРВЬЮ)

Политика Материалы 11 декабря 2023 20:09 (UTC +04:00)
Идеи великого лидера Гейдара Алиева заложили основу больших успехов Азербайджана (ВИДЕОИНТЕРВЬЮ)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Завтра день памяти великого лидера Гейдара Алиева. Все периоды его руководства Азербайджаном сопровождались динамичным развитием, прогрессом в нашей стране. Приход великого лидера к политической власти в Азербайджане 14 июля 1969 года имел исключительное значение в первую очередь с точки зрения заложения основы национального возрождения в стране. Общенациональный лидер Гейдар Алиев и в 1993 году с первого дня возвращения к власти начал осуществлять последовательные, целенаправленные и основанные на конкретной стратегии реформы по построения правового государства и спас наш народ, нашу независимость.

Председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Таир Рзаев сказал Trend, что азербайджанский народ живет идеями Гейдара Алиева, и реализация этих идей приносит Азербайджану большие успехи.

"Память о великом лидере Гейдаре Алиеве будет вечно жить в памяти народа", - сказал он.

Представляем вниманию видеоинтервью.

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