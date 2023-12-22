Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Под Вашим руководством братский Азербайджан продолжает уверенно двигаться вперед по пути социально-экономического развития, играя всевозрастающую роль в региональных и международных делах.

Убежден, Азербайджанская Республика, и далее следуя Вашему курсу, достигнет новых высот в построении сильного и процветающего государства.

Пользуясь возможностью, также поздравляю Вас и в Вашем лице всех жителей Вашей страны с Новым 2024 годом!

Начало наступающего года будет ознаменовано особо значимым для азербайджанского общества событием - президентскими выборами. Выражаю свои искренние пожелания благополучного проведения этого важнейшего политического мероприятия.

В уходящем в историю 2023 году таджикско-азербайджанские отношения, основанные на незыблемых традициях дружбы, взаимоуважения, взаимного доверия и поддержки, были ознаменованы целым рядом важных событий, среди которых отдельно хотел бы отметить Ваш государственный визит в Таджикистан. Высоко ценю Ваше постоянное особое внимание последовательному укреплению отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

Буду рад продолжению доверительного межгосударственного диалога двух стран в русле коренных интересов наших народов.

От души желаю Вам и Вашим близким, дорогой Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых больших успехов, а братскому народу Азербайджана – мирного неба, благополучия и устойчивого прогресса", - говорится в письме.