БАКУ /Trend/ - Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (парламент Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!

Хочу выразить благодарность за Ваш большой вклад и особое внимание, которое Вы уделяете укреплению и развитию двусторонних отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях", - говорится в письме.