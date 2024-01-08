Расширены полномочия СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял постановление "О регулировании некоторых вопросов, связанных с охраной здоровья сотрудников Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики".

Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает Trend.

Согласно постановлению, обеспечение медицинскими услугами по санитарно-эпидемиологической, амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи сотрудников Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (включая сотрудников, вышедших на пенсию со службы) и членов их семей будет осуществляться Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в соответствии с законами Азербайджанской Республики "О статусе военнослужащих", "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" и с учетом требований указа Президента Азербайджанской Республики "Об определении объема полномочий, разграничения обязанностей и прав субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также полномочий по осуществлению разведывательных и контрразведывательных мероприятий" №186 от 28 января 2005 года.

Министерству финансов в связи с исполнением этого постановления поручено при составлении проекта государственного бюджета на следующий год обеспечить включение соответствующих средств в состав расходов на содержание Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики на основе согласованных со Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики предложений Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

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