В органах прокуратуры Азербайджана работают 94 женщины - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - В органах прокуратуры Азербайджана работают 94 женщины.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом 15 января в своем выступлении на церемонии принесения присяги молодыми сотрудниками, принятых на службу в прокуратуру, сказал Генпрокуроор Азербайджана Кямран Алиев.

Было отмечено, что 54 из них были приняты на работу по итогам 21 конкурса, проведенных в 2002-2019 годах, а 40 - по итогам 4 конкурсов, проведенных в 2020-2023 годах.

"Женщины составляют 9,3 процента среди тех, кто принят на работу на конкурсной основе.

В настоящее время из 10 женщин-работников, занимающих руководящие должности, одна работает начальником управления, три - заместителем начальника управления, одна - начальником отдела, четыре - прокурором района и одна - заместителем прокурора района", - добавил К.Алиев.

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