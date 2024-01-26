Сахиба Гафарова обратилась с письмом к председателям парламентов государств-членов СЕ

БАКУ /Trend/ - 26 января председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо председателям парламентов государств-членов Совета Европы в связи с необоснованными обвинениями, с которыми столкнулась азербайджанская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во время зимней сессии ПАСЕ.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, в письме затрагивается суть отношений между Азербайджанской Республикой и Советом Европы.

Отмечается, что Азербайджанская Республика в 2001 году стала членом Совета Европы с намерением еще лучшего обеспечения и защиты прав человека и верховенства закона. Было обращено внимание на усилия страны по добросовестному выполнению взятых на себя обязательств посредством диалога и сотрудничества с этой организацией, созданной для защиты фундаментальных прав человека и верховенства закона. За это время ожидания нашей страны от Совета Европы касательно того, что эта структура не останется безразличной к факту оккупации азербайджанских земель Арменией, проведенной ею на этих территориях политике этнических чисток, нарушения прав сотен тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, сошли на нет. Азербайджан всегда надеялся, что для достижения устойчивого мира в нашем регионе с помощью и поддержкой Совета Европы справедливость возобладает над политическими соображениями. Именно Азербайджан, продолжая участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта, несмотря на почти 30-летнюю оккупацию своих территорий, не жалел усилий в этом направлении, а также придавал большое значение выполнению взятых на себя обязательств перед Советом Европы.

В письме говорится о кризисе фундаментальных ценностей в Совете Европы, где между агрессором и жертвой ставится знак равенства. В то же время отмечается, что на протяжении многих лет в этой структуре уклонялись от принципиального диалога с Азербайджаном касательно фактов, связанных с этническими чистками против азербайджанцев, нарушением их основных прав. Отмечается, что, несмотря на такой подход, Азербайджан всегда боролся против предвзятого и необоснованного давления со стороны ряда членов Парламентской ассамблеи Совета Европы и различных групп. В письме говорится, что после полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета парламентская делегация страны столкнулась с очередной лицемерной кампанией - на этот раз были оспорены полномочия нашей парламентской делегации в ПАСЕ. Отмечается, что указанные при этом "причины" не отражают действительность, не имеют под собой никаких оснований.

В то же время отмечается, что этот шаг ПАСЕ бросает тень на сотрудничество, которое Азербайджан до сих пор осуществлял с Советом Европы и его структурами, а также на последние соглашения. Азербайджан тесно сотрудничает со структурами организации. Было отмечено, что Азербайджан является инициатором первой платформы сотрудничества между Советом Европы и Организацией исламского сотрудничества, известной как Бакинский процесс по популяризации межкультурного диалога.

В письме говорится, что обвинения, выдвинутые против Азербайджана членами ПАСЕ, не отражают непосредственных наблюдений и выводов международных структур, в основном представителей Совета Европы, которые недавно посетили Азербайджан. Подчеркивается, что в знак протеста против крайне безответственного поведения ПАСЕ в отношении Азербайджана Милли Меджлису Азербайджанской Республики не оставалось иного выбора, кроме как приостановить свое участие в этой структуре. Действия ПАСЕ - это открытое проявление предвзятости и двойных стандартов в отношении Азербайджана, а также серьезный удар по авторитету Ассамблеи и Совета в целом. Было отмечено, что такое отношение делает невозможным взаимодействие азербайджанской делегации с ПАСЕ и тем самым нарушает основные цели этого органа, призванного служить платформой для диалога между парламентариями из разных стран. К сожалению, такая ситуация приведет к дальнейшей изоляции Совета Европы от вопросов, связанных с нашим регионом, в том числе от деятельности, непосредственно связанной с мандатом организации, говорится в письме.

Отмечается, что подобная тенденция в ПАСЕ, направленная на использование различных механизмов в качестве инструмента политического давления, может привести к полной поляризации всей деятельности Совета Европы.

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